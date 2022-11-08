Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2022

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года
Государство будет выплачивать 590 тысяч рублей при рождении первого ребёнка и 780 тысяч — при рождении второго…

Материнский (семейный) капиталНа совещании по вопросам поддержки семей с детьми Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала. Она будет действовать до конца 2026 года. Размеры выплат в 2023 году вырастут, сообщает «Российская газета».

Президент напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала — право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.

«Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года», — заявил глава государства.

Как уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер пособия в 2023 году будет увеличен с учётом инфляции и составит порядка 590 тысяч рублей на первого ребёнка, 780 тысяч — на второго.

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