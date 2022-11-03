Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел в комментарии СПЖ подтвердил информацию российских СМИ о том, что ряд насельников Печерской обители вынуждены были покинуть монастырь в связи с решением Собора Украинской Православной Церкви в Феофании больше не поминать Святейшего Патриарха Кирилла за богослужением.

«Есть люди, которые после Собора УПЦ заявили, что мы теперь якобы раскольники. Они перестали причащаться, ходить в храм и общаться с братией. В результате они сами покинули монастырь, но сделали это без моего благословения. Это монах Лазарь, о. Елевферий и о. Климент», — заявил владыка Павел, отметив, что сам он никого из обители не выгонял.

При этом он подтвердил, что на богослужениях в Киево-Печерской Лавре выполняются решения Собора в Феофании и имени Святейшего Патриарха Кирилла больше не звучит, хотя монашествующие могут поминать его в личных молитвах. Что касается несогласных с таким порядком, то митрополит подчеркнул, что ушли они по собственной инициативе, так как отказались принимать нынешнее положение дел.

«Я не выгонял никого, выдержал паузу. Затем пригласил их к себе и спросил — почему вы не причащаетесь? Ведь они ходили по храмам, где Патриарха поминают, но даже там нигде не причащались. Я считаю, что для монаха и священника это очень тревожный знак. Ведь по канонам, если священнослужитель не причащается в течение трёх воскресных дней, то он должен быть извержен из клира. А теперь представьте, где май (Собор УПЦ состоялся 27 мая, — Ред.), а где — ноябрь», — сказал митрополит Павел.

По всей видимости, указанные отцы сочли такое собеседование с владыкой Павлом, как прямое давление на них и их совесть, дабы побудить их согласиться с решениями Собора в Феофании, а потому вынуждены были покинуть обитель.

Пытаясь оправдаться, наместник Лавры заявил, что ушедшие насельники в течение долгого времени много внимания уделяли темам, которые того не вполне заслуживали. «Когда Патриарх встретился с папой римским, они мне настойчиво рассказывали, что Патриарх — еретик, теперь вот другая крайность. Когда была популярна борьба с кодами, они выступали против кодов, когда появился коронавирус, они были против, чтобы братия сдавала анализы».

Характерно, что на ушедших монашествующих владыка Павел тут же наложил запрет на служение. «Но если кто-то из игуменов или наместников согласится принять их к себе, он может написать мне письмо, и тогда я запрет сниму. Сделано это, чтобы не было шатания монашеского и священнического чина», — пояснил он.

Русская линия