2 ноября 2022 года в Доме журналиста в Санкт-Петербурге состоялось обсуждение идеи воссоздания утраченного храма Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади (Спас-на-Сенной), 60 лет назад уничтоженного большевиками. Представители духовенства, Всероссийского общества охраны памятников и ведущие городские архитекторы высказали своё мнение о возможности реализации масштабного проекта восстановления храма, ведь в своих исторических размерах он вмещал до тысячи человек, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт телеканала «Санкт-Петербург».

«Всероссийское общество охраны памятников, безусловно, поддерживает восстановление храма Спаса-на-Сенной. Это замечательный памятник позднего барокко, который, к сожалению, был трагически утрачен. Он украсит площадь, придаст архитектурную ценность этому объекту», — отметил председатель Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Антон Иванов.

«В процессе обсуждения было затронуто много сложных тем, которые ещё предстоит решить. Технических проблем здесь очень много: и соседство с метро, и вообще, как должна выглядеть площадь в конечном итоге после всех преобразований», — рассказал президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев.

Главной сложностью в реализации проекта сейчас является слишком тесное соседство с петербургской подземкой. Павильон станции метро «Сенная площадь» частично расположен на исторической территории храма. Перенос эскалаторного тоннеля сейчас невозможен. Но проектировщики «Ленгипротранса» предлагают, например, существенно снизить объект и объединить с павильоном «Спасской».

Против восстановления храма на круглом столе не высказался никто. Прозвучали предложения восстановить сначала звонницу и трапезную, а уже затем решать вопрос с метро, однако архитекторы не поддержали эту идею, «чтобы не создавать прецедент исторического недостроя». Собравшиеся решили дождаться появления проекта, чтобы дискутировать уже более предметно.

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