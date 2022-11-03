«Наша культура будет работать не на обогащение кино-олигархов, прокатчиков и тех, кто владеет киностудиями, а на страну»

2 ноября 2022 года в киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась торжественная церемония открытия XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», сообщает сайт кинофестиваля.

В числе присутствующих были Владимир Хотиненко, Александра Захарова, Сергей Шакуров, Владимир Фокин, Сергей Горобченко, Агния Кузнецова, Руслан Банковский, Анатолий Котенев, Наталия Гугуева и другие.

Первый день кинофорума в этом году начался показом фильма «Звезды мне укажут путь» режиссера Филиппа Абрютина. Это семейный картина о творческих людях и пути к своей мечте.

Затем прошла творческая встреча с депутатом и народным артистом РФ Дмитрием Певцовым, на которой артист рассказал об актуальных проблемах российской киноиндустрии и обсудил её дальнейшую судьбу, ответил на вопросы из зала и поделился опытом со съемок фильма «Без неба», показ которого состоялся после обсуждения.

«Наша культура будет работать не на обогащение кино-олигархов, прокатчиков и тех, кто владеет киностудиями, а на страну, на то, чтобы наши дети и наши взрослые получали продукты искусства, которые будут помогать нам выстоять в войне, которая длится с 1991-го года», — заявил Дмитрий Певцов.

Параллельно популярный православный блогер и священник Николай Бабкин в рамках беседы «Трудный выбор» обсуждал с молодежью самые острые вопросы, связанные с верой, сравнивал ценности родителей и детей и делился опытом из жизни священнослужителя.

«Жизнь человека делится на три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он категорично не верит в Деда Мороза и когда он сам становится Дедом Морозом — можно сказать, то же самое происходит с нашими детскими представлении о Боге», — отметил отец Николай Бабкин.

Русская линия