Правительство России утвердило возвращение исторического названия железнодорожной станции Калуга-2, которая теперь носит своё прежнее имя «Калуга — Сергиев Скит». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 31 октября 2022 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на газету «Весть».

Станция Калуга-2 действует с 1899 года и находится примерно в 10 километрах от центра Калуги. На станции останавливаются пассажирские поезда дальнего следования сообщением Москва-Брянск, Москва-Новозыбков, Москва-Климов, а также пригородные электропоезда сообщением Калуга I — Сухиничи.

Станция расположена в Мстихино — городском округе Калуги. В начале XX века здесь был построен небольшой монастырь преподобного Сергия Радонежского в память о великом князе Сергее Александровиче Романове, убитом в 1905 году эсером Каляевым. Его вдова, великая княгиня Елизавета Федоровна, посещала Сергиев скит дважды — в 1911 и 1915 годах.

В уцелевшем до наших дней единственном здании монастырского комплекса — водонапорной башне — в октябре 2022 года открыли музей. Мемориал устроен благодаря поддержке губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши и Фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» во главе с Анной Громовой.

По данным местных краеведов, после гибели великого князя члены Императорского Православного палестинского общества (ИППО) — жители Калуги — государственный служащий Николай Мантейфель и калужская купчиха Серафима Михайлова, пожертвовали свои земельные участки для создания монашеского скита, а также под богадельню и церковно-приходскую школу.

Сергиев Скит до 1917 года был духовной обителью. Железнодорожная станция так и именовалась до революции. После того, как был учрежден Сергиев скит, настоятель иеромонах Герасим попросил разрешения переименовать разъезд № 19 в станцию «Сергиев скит» или же «Палестинский скит», а также об организации продажи железнодорожных билетов до станций Воротынск и Тихонова Пустынь.

Чин освещения храма летом 1907 года совершил епископ Вениамин в сослужении настоятелей Тихоновой пустыни, Боровской Пафнутиевой обители и Оптиной пустыни.

После революции здания Сергиева скита использовались под военный санаторий имени Фрунзе. А после Великой Отечественной войны здесь разместили пионерский лагерь «Спутник».

В настоящее время городская общественность ратует за восстановление зданий Сергиева скита. На открытии музея осенью 2022 года губернатор области Владислав Шапша выразил уверенность, что «Сергиев скит станет важной частью проекта „Императорский маршрут“, в который включена область».

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