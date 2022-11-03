За последние годы число верующих Сербской Церкви в стране выросло на 20% за счёт тех, кто разочаровался в раскольнической «Черногорской церкви»…

В Черногории за годы независимости число верующих, заявляющих о своей принадлежности к Сербской Православной Церкви, увеличилось на 20%. В то же время уменьшилось количество граждан, ассоциирующих себя с неканонической «Черногорской церковью». Об этом свидетельствует исследование Центра демократии и прав человека (CEDEM) «О состоянии черногорского общества спустя 16 лет после восстановления государственной независимости», обнародованное на официальном сайте организации 31 октября 2022 года, сообщает портал «Православная жизнь».

В документе неправительственной организации проанализированы тенденции ключевых социальных показателей с момента выхода страны из государственного союза с Сербией. Согласно анализу, за прошедшие годы доля лиц, принадлежащих к исламской и католической конфессиям, оставалась стабильной. Динамикой отмечены только показатели численности православных.

«Данные указывают на то, что в православном корпусе число причисляющих себя к СПЦ выросло на 20 процентов, а количество тех, кто говорит, что они принадлежат к ЧПЦ, сократилось на референтный процент. Другими словами, Сербская Православная Церковь со временем набирала силу», — сделали вывод исследователи общественного мнения.

По их данным, на июнь 2022 года количество православных Сербской Церкви в стране составило 61,8% граждан, мусульман — 18,7%, представителей «ЧПЦ» — 6,7%, католиков — 4,3%.

В августе 2022 года Сербская Православная Церковь и Черногория подписали Основополагающее соглашение, которое защищает общественные и имущественные права Сербской Церкви в стране.

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