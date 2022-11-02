Игумен Иероним (Миронов): Мы молимся о том, чтобы Господь восстановил мир и согласие между братскими православными народами и разорил замыслы наших врагов"

Молитва о Святой Руси с прошением о воинах и всех защитниках Отечества, благословленная Святейшим Патриархом Кириллом, звучит сегодня в каждом храме Русской Православной Церкви. В храмах и монастырях Екатеринбургской епархии безвозмездно принимают для поминовения имена воинов и сугубо молятся о них за богослужениями, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Во все периоды истории нашего Отечества Православная Церковь возносила молитвы о властях и христолюбивом воинстве, усиливая их в годы войны и смуты. И сейчас в монастырях нашей епархии возносятся сугубые молитвы об Отечестве нашем, о вождях и воинах, сражающихся на поле брани, молятся об упокоении и о прощении грехов людей, жизнь свою положивших за Родину, мирных гражданах, погибших в результате военных действий. В монастырях и храмах безвозмездно принимаются требы о воинах, выполняющих свой долг, или положивших жизнь на поле брани. Мы молимся о том, чтобы Господь восстановил мир и согласие между братскими православными народами и разорил замыслы наших врагов», — рассказал благочинный монастырей Екатеринбургской епархии, наместник Свято-Николаевского верхотурского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов).

Свято-Николаевский мужской монастырь

Подать требы за воинов в верхотурском Свято-Николаевском монастыре можно, направив письмо на электронную почту канцелярии обители — просьбу молиться о таких-то воинах. Электронная почта Свято-Николаевского верхотурского мужского монастыря: verch. monks@mail.ru.

Свято-Покровский женский монастырь

В верхотурском Свято-Покровском женском монастыре подать имена воинов для молитвы можно по WhatsApp на тел.: +7 (982) 621-14-06 или +7 (919) 388-96-53.

«За воинов мы читаем ежедневно акафист святителю Николаю, на который принимаем имена для поминовения безвозмездно. Записывается имя один раз и поминается длительное время на каждом акафисте», — отметили игумения Магдалина (Сулеменева), настоятельница Свято-Покровской обители.

Ново-Тихвинский женский монастырь

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре рассказали, что имена принимают непосредственно за богослужением в храме. Тем, кто направляется исполнять свой воинский долг, сестры дают молитвословы и заказывают сорокоуст о здравии.

«Сейчас нашему воинству очень нужны наши молитвы! Вознесем наш общенародный молитвенный вопль к Богу — за Россию, за правителей, за русских воинов», — призывают в обители.

Царский монастырь на Ганиной Яме

Монастырь Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма безвозмездно, без обычного пожертвования принимает для поминовения на молебне святым Царственным страстотерпцам имена воинов.

«Сейчас всем нужна особая молитвенная помощь, чтобы пережить это тревожное время, промыслом Божиим уготованное нам. Особенно эта помощь нужна всем, оказавшимся в зоне конфликта, в первую очередь — воинам», — отмечают в обители.

Братия просит отправлять имена воинов для поминовения на электронную почту: ganinayama@gmail.com

Боголюбский женский монастырь

В женском монастыре в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, что в селе Сарсы-Вторые Красноуфимского района, также принимают записки на молитву о воинах, совершается молебен и читается акафист перед Луганской иконой Божией Матери.

«В престольный праздник нашей обители митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений преподнёс в дар икону Луганской Божией Матери. Сестры нашей обители с благоговением приняли архиерейский дар и теперь ежедневно келейно молятся перед Луганской иконой о защите от бед и напастей, об утверждении в Отечестве нашем мира и согласия, о всяческом благополучии и исцелении душевных и телесных недугов», — рассказала настоятельница обители игумения Галина (Голомидова).

Записки с именами можно присылать по WhatsApp на телефон: +7 (902) 585-30-32.

Крестовоздвиженский мужской монастырь

Записки о здравии воинов также принимает Крестовоздвиженский мужской монастырь в Екатеринбурге.

«Молитва всегда важна. И это, в первую очередь, молитва Господу Иисусу Христу о себе. О том, чтобы всегда оставаться спасаемым человеком, видеть во Христе Спасителя мира, Который избавляет от вечной смерти и приглашает меня и других братьев и сестёр по вере в Своё вечное Царство.

Во-вторых, это молитва о ближних, во исполнение заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И здесь очень важно молиться не только о родне, но и о тех, кто слаб и растерян. Сейчас, в этот период изменений, таких людей рядом с нами очень много.

Молиться о тех, кто воюет за Родину, молиться о наших отцах, братьях, сыновьях, которые ещё вчера были рядом с нами, а сегодня отправляются на очень сложную и опасную военную службу.

Нужно молиться о властях нашей страны, о даровании им мудрости, мужества, стремления поступать по заповедям Христовым.

Очень важно молиться о мире во всём мире, о том, чтобы он водворился как можно скорее, чтобы Господь явил Свою силу, исправил нас и даровал всем нам драгоценный мир", — рассказал настоятель монастыря игумен Флавиан (Матвеев).

Среднеуральский женский монастырь

По благословению настоятельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» игумении Варвары (Крыгиной) в монастырском подворье в поселке Краснояр Ревдинского района совершаются молебны о здравии наших воинов. На эти молебны можно подать имена участников боевых действий.

Список имён сёстры просят отправлять по WhatsApp на телефон: +7 (992) 017-64-41 или по электронной почте: matushka03@yandex.ru

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