Русская линия
Сводка новостей от 2 ноября 2022

Возвращения смертной казни в России не будет
Для этого сначала необходимо будет вновь изменить Конституцию, заявил сенатор Андрей Клишас…

Смертная казнь: pro et contra«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин «, — заявил сенатор Андрей Клишас, комментируя в своём Телеграм-канале начавшуюся дискуссию по этому поводу, сообщает Интерфакс.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность возвращения смертной казни для начавших действовать на территории России «жовто-блакитных диверсантов».

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал Медведев в своем Телеграм-канале.

В конце июня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия.

«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», — сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

Русская линия

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Возвращения смертной казни в России не будет
Для этого сначала необходимо будет вновь изменить Конституцию, заявил сенатор Андрей Клишас...

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