Причиной такого решения послужило то, что греческие храмы зимой требуют отопления, а это ныне в Европе дорогое удовольствие…

В Фессалоникийской митрополии Элладской Православной Церкви приняли решение отменить Всенощные бдения в храмах из-за энергетического кризиса, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Μακεδονία της Κυριακής».

Протосингел митрополии архимандрит Иаков рассказал греческому изданию, что в связи с энергетическим кризисом в ближайший период в храмах также будут отключены паникадила и радиаторы отопления.

По его словам, в ближайшее время митрополия разошлёт по приходам циркуляр с инструкциями по сокращению расходов на электроэнергию.

«Мы прекратим бдения в наших приходах, потому что в вечерние часы потребляется больше энергии, и это стоит слишком дорого», — рассказал священник.

«Для понимания, только в моём приходе святого Ферапонта нужно 12 тысяч евро в месяц на текущие расходы», — посетовал митрополичий протосингел.

В холоде и при свечах греки молиться, по всей видимости, не могут. При этом стоит заметить, что холод в данном случае — понятие относительное: средняя температура в Греции даже в январе не опускается ниже + 10 градусов днём и ниже + 2 ночью. В ноябре этот показатель составляет +16 и +9 соответственно, в декабре +12 и +4.

Для сравнения, в Псково-Печерском монастыре в годину коронавируса многие верующие и паломники по настоянию митрополита Псковского Тихона вынуждены были стоять всю службу на улице, соблюдая так называемую «социальную дистанцию». Считалось, что это якобы защитит окружающих от заражения. При этом, несмотря на очевидную сомнительность таких мер, верующие с терпением выполняли эти предписания, и никто не отменял богослужения, хотя температура воздуха в России куда более прохладная, чем в Греции.

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