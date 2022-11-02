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Сводка новостей от 2 ноября 2022

Монашествующие Никольского монастыря под Волновахой просят помощи
От постоянных артобстрелов пострадала большая часть строений обители, насельники которой могут замёрзнуть грядущей зимой…

Строения Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское Волновахского района Донецкой областиОт постоянных артобстрелов пострадала большая часть строений Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское Волновахского района Донецкой области, сообщает портал «Православная жизнь».

«Обитель с марта сего года находится на линии фронта, снесена и порушена на 80 процентов, село Никольское почти полностью разрушено артиллерией», — сообщил насельник монастыря в социальной сети.

Монашествующие, которые остаются в обители, находятся в весьма сложном положении, «условия жизни далеки от нормальных». Сейчас они готовятся пережить предстоящую зиму.

«Будем стараться перекрыть крыши, хотя бы на двух корпусах, и по возможности вставить окна (в обители почти не осталось целых окон) и двери, чтобы зимой снег не задувал в помещения», — рассказал насельник Никольского монастыря.

Помочь обители в ремонтных работах можно перечислением пожертвований через Монобанк: 5375 4141 2246 2475 — инок Матфей (Олег М.).

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