Русская линия
Сводка новостей от 28 октября 2022

В Почаевской лавре молятся о прекращении военных действий на Украине
Наместник Почаевской лавры с братией и прихожанами прошли Крестным ходом вокруг обители с молитвой о мире…

Почаевская лавра25 октября 2022 года после вечернего богослужения в Почаевской лавре состоялся Крестный ход с молитвой о мире. Братия монастыря во главе с наместником митрополитом Владимиром, вместе с сотнями богомольцев, прошли вокруг святой обители с пением молитв. Видеозапись с Крестного хода опубликовали на YouTube-канале «Перший Козацький», сообщает СПЖ.

Среди многочисленных богомольцев был настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пгт Мурованые Куриловцы протоиерей Василий Балан.

«Крестный ход — это благословение Божие. И люди всегда, во всевозможных бедах и скорбях, прибегали к силе крестного шествия, где нисходит Божия благодать на людей. Ради кого сегодня мы и молимся о мире в нашей Украине. Сегодня клевещут на братию, на монастыри, на верующих. А они, как никогда, сегодня — воины Христовы. Стоят и молят Бога», — поделился своими впечатлениями о молитвенном шествии батюшка.

Отец Василий обратил внимание, что, несмотря на будний день, множество людей пришло помолиться Матери Божией о прекращении военных действий и воцарении мира на Украине. Он также призвал верующих не ожесточаться сердцем, видя гонения на Украинскую Православную Церковь со стороны украинских властей.

«Храните веру, не нужно озлобляться, когда делают обыски в церквях, у верующих, у священников. А только просите у Бога помощи. Идущие сегодня за Христом всегда будут гонимы. Мы все — верные граждане своего государства. А Божия Матерь — не последняя наша надежда, а первая. Помогай нам всем Бог», — сказал священник.

Русская линия

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В Почаевской лавре молятся о прекращении военных действий на Украине
Наместник Почаевской лавры с братией и прихожанами прошли Крестным ходом вокруг обители с молитвой о мире...

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