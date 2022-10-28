В ночь с 27 на 28 октября 2022 года на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве напали неизвестные, которые церковные стены собора красной краской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпредставительства РФ при ООН в Женеве.

«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской Православной Церкви», — отметили в постпредставительстве.

Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов надеется, что правоохранительные органы Женевы надлежащим образом расследуют данное правонарушение и привлекут виновных к ответственности.

«Это уже не первый акт русофобского вандализма в Швейцарии. Так, знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен — памятник сподвижникам великого генералиссимуса, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., — неизвестные уже дважды в этом году обливали краской», — добавляется в заявлении.

Ранее неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.

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