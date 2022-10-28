30 октября в Москве будут сугубо молиться о всех православных христианах, безвинно убиенных богоборцами или безвинно пребывавших в заключении…

Священный Синод Русской Православной Церкви от 23−24 сентября 2021 года «в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову» благословил «30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении», особо отметив «сложившееся традиции внебогослужебной практики чтения на полигоне имен здесь убиенных» (Журнал № 70). 30 октября 2022 г., во исполнении указанного благословения Священного Синода приход храма Новомучеников и исповедников в Бутове, проведет ежегодную акцию «Голос Памяти» на Бутовском полигоне, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает Православие.Ru.

В этот день в каменном храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово будет совершена литургия. Начало богослужения в 7:00. Затем в 10:00 у деревянного креста на территории захоронений — поминальное богослужение, после которого в 10:30 акция «Голос Памяти» продолжится чтением имен пострадавших в Бутово в соответствии с «расстрельными списками» НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен будет производиться перед мемориалом «Сад памяти», открытым 27 сентября 2017 г.

Предполагается, что всех гостей и участников акции будут угощать горячим чаем. Предположительно, чтение продлится до 18:30. Традиционно акция проводится при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово хорошо известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи. Только в период «Большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 762 человека — в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений.

Организаторы заявляют, что будут признательны за любую посильную волонтерскую помощь в подготовке и проведении мероприятия. Сбор волонтеров 29 октября в 11 часов утра у Соловецкого креста.

Если Вы хотите помочь проведению акции своими пожертвованиями, можете перечислить средства на счет храма:

Приход храма Святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове.

ИНН 7 727 062 884

КПП 500 301 001

р/с 40 703 810 738 140 102 656

к/c 30 101 810 400 000 000 000

БИК 44 525 225

Царицынское ОСБ РФ № 7978, Москва.

Или на счет Мемориального научно-исследовательского центра «Бутово»:

АНО «Мемориальный научно-просветительский центр «Бутово».

ИНН 5 003 040 360

КПП 500 301 001

Р/с 40 703 810 438 050 103 296

к/c 30 101 810 400 000 000 000

Сбербанк России ОАО г. Москва.

БИК 44 525 225

В графе основание рекомендуется указать: «Пожертвование на проведение акции «Голос Памяти» или «Пожертвование на уставную деятельность».

Если Вы имеете счет в Сбербанке РФ, то удобно осуществить платеж с помощью системы «Сбербанк-онлайн» (online.sberbank.ru), просто указав ИНН и расчетный счет организации.

Русская линия