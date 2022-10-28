26 октября 2022 года сотрудники украинских спецслужб провели обыск у митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Губеня), сообщает СПЖ со ссылкой на Gre4ka.info.

Информации о том, в рамках какого криминального производства проводились следственные действия, нет. На официальной странице СБУ в соцсетях Кировоградской области данные об обыске также отсутствуют.

В пресс-службе Кировоградской епархии на просьбу прокомментировать событие сослались на тайну следствия. «Это тайна следствия, поэтому комментировать нельзя эти события», — заявил пресс-секретарь епархии протодиакон Иоанн.

Ранее СБУ провела обыск и у митрополита Тульчинского Ионафана, пригрозив ему сроком в пять лет.

Похоже, украинские власти своими бесцеремонными действиями стремятся запугать священнослужителей и архиереев Украинской Православной Церкви. Однако, на деле такие обыски ведут лишь к ещё большему расколу украинского общества.

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