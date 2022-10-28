Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь 100-летия Приамурского Земского собора и генерала Михаила Дитерихса…

27 октября 2022 года во Владивостоке на месте, где 100 лет назад в июле-августе 1922 года проходил Приамурский земский собор, представители фонда «Наследие» и союза «Наследие Империи» торжественно открыли мраморную мемориальную доску в честь генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса, который председательствовал на этом собрании, сообщает сайт «Наследие Империи».

Доска создана усилиями руководителя регионального отделения союза «Наследие Империи» И.А. Чернозатонского и приморского бизнесмена М.В. Айрапетяна. На открытии выступили заместитель главы Владивостока Н.А. Селюк, генерал-лейтенант, президент НБФ «Наследие» Л.П. Решетников, председатель общества Красный крест (старая организация, Франция) С.А. Капнист, который передал собравшимся привет и поздравления от внучатого племянника Дитерихса Николая Янова.

Мемориальную доску по благословению митрополита Приморского и Владивостокского Владимира освятил секретарь Владивостокской епархии, настоятель храма свв. Кирилла и Мефодия во Владивостоке митрофорный протоиерей Игорь Талько.

Все выступавшие подчеркивали, что завет Собора «За православную, самодержавную, единую и неделимую Россию» имеет огромное значение в ситуации, которую сегодня переживает наша страна.

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