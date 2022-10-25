Русская линия
Сводка новостей от 25 октября 2022

Украинские националисты требуют переименовать улицу святой Матроны Московской в Харькове
С соответствующим заявлением выступил член Харьковской топонимической группы Александр Вацик…

Блаженная Матрона МосковскаяЧлен Харьковской топонимической группы Александр Вацик поднял вопрос переименования улицы, названной в честь святой блаженной Матроны Московской, сообщает Интерфакс.

«В списке харьковских улиц, которые готовятся к переименованию, почему-то нет улицы Матронинская», — написал он на своей странице в Интернете.

Вацик уточнил, что рядом находится храм Украинской Православной Церкви (который он назвал «капищем ОПГ РПЦ»), и отметил, что Матрона Московская — «один из самых агрессивных символов «русского мира» и что её якобы не признают святой в ПЦУ и УГКЦ.

«Давайте раз и навсегда очистим Харьков от мерзкого московского монстра», — требует украинский националист.

Отметим, что ранее в Харькове уже был снесён памятник святому благоверному князю Александру Невскому, установленный в 2004 году в честь 350-летия города.

Всё это говорит, что русофобия украинских националистов не имеет границ, а потому России ничего не остаётся, как сделать всё возможное, чтобы защитить русских людей на Донбассе и в других регионах Украины.

Русская линия

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