|Сводка новостей от 25 октября 2022
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Святейший Патриарх Кирилл: Современный мир идёт по пути медленного изгнания веры и традиционных ценностей в «гетто». Россия не должна с этим соглашаться
Вслед за Иерусалимским Патриархом Феофилом
Архиепископ Афинский Иероним: «Американскому послу я сказал, что я буду на стороне патриарха Варфоломея, и поэтому ваша воля будет исполнена»
Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска созвониться с Патриархом Кириллом, Владимиром Путиным и Джо Байденом
Этот день в Русской истории