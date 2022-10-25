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Сводка новостей от 25 октября 2022

Вслед за Иерусалимским Патриархом Феофилом
Антиохийский Патриарх Иоанн также прибыл на Кипр, где посетил тяжело больного Архиепископа Кипрского Хризостома…

Иерусалимский и Антиохийский патриархи25 октября 2022 года Патриарх Антиохийский Иоанн X срочно прибыл на Кипр, узнав о резком ухудшении состоянии здоровья Архиепископа Хризостома II, и вслед за Иерусалимским Патриархом Феофилом посетил Предстоятеля Кипрской Церкви в сопровождении министра здравоохранения Михалиса Хаджипантеласа, сообщает Благовест-инфо.

Согласно последнему медицинскому коммюнике, состояние Архиепископа остаётся критическим, однако сегодня он смог поговорить как с Патриархом Иоанном, так и с министром здравоохранения, сообщает «Orthodox Times» со ссылкой на Sigmalive.com.

После встречи со своим кипрским собратом Антиохийский Патриарх заявил, что он очень близок к Архиепископу Хризостому, а тот — как и Кипрская Церковь и Кипр в целом — были близки с Сирией и Ливаном в трудные для них дни.

«Между нами царит любовь, наши отношения с Кипрской Церковью исторически сложились с первых лет христианства, поэтому я приехал, когда узнал, что у него ухудшилось состояние здоровья», — сказал Патриарх Иоанн.

«Архиепископ Хризостом всё понимает, хотя мало говорит, и да поможет ему Бог, — сказал Предстоятель Антиохийской Церкви. — Его вера велика, он всегда был сильным человеком, любил и проявлял свою любовь, чтобы помогать всем — как на Кипре, так и за его пределами. Он был готов помочь всем, кто в этом нуждался».

На прошлой неделе Патриарх Иерусалимский Феофил III также срочно прибыл в Никосию, чтобы находиться рядом с Архиепископом Хризостомом.

Любопытно, что первыми, кто приехал навестить Кипрского Архиепископа, оказались Предстоятели Поместных Церквей, которые ранее отказались признавать украинских раскольников в лице «ПЦУ». Ни глава Фанара Патриарх Варфоломей, ни Александрийский Патриарх Феодор, ни даже Элладский Архиепископ Иероним пока не прибыли на Кипр.

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Вслед за Иерусалимским Патриархом Феофилом
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