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Сводка новостей от 25 октября 2022

Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска созвониться с Патриархом Кириллом, Владимиром Путиным и Джо Байденом
Президент Франции посетил Ватикан, где встретился с папой Римским и призвал начать переговоры по ситуации на Украине…

Президент Франции посетил Ватикан24 октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон посетил в Апостольском дворце Ватикана папу Римского Франциска, с которым провёл часовые переговоры, сообщает портал Vaticannews.va.

После беседы с главой Ватикана французский лидер посетил Госсекретариат, где его приняли госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Президент Франции и иерархи из Госсекретариата обсудили вопросы международной обстановки, в первую очередь гуманитарные аспекты военных действий на Украине. Затем они остановились на ситуации на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Как сообщает Газета.Ru, в ходе своей поездки Макрон попросил папу Римского Франциска помочь установить мир на Украине, и в связи с этим позвонить Патриарху Кириллу, а также президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену.

После встречи с папой Римским Макрон пообщался с журналистами. Он заявил, что считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса мирного урегулирования на Украине. По словам французского лидера, у Байдена и папы Франциска сложились доверительные отношения, и папа может повлиять на президента США.

В свою очередь, в России уже дали понять, что не против подключить папу Франциска и Белый дом к переговорам по Украине в плане поиска возможных развязок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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