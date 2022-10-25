Святейший Патриарх Кирилл: Современный мир идёт по пути медленного изгнания веры и традиционных ценностей в «гетто». Россия не должна с этим соглашаться

25 октября 2022 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил пленарное заседание XXIV Всемирного русского народного собора на тему «Православие и мир в XXI веке», сообщает Патриархия.Ru.

В президиуме Собора также присутствовали заместители главы ВРНС — управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, первый проректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова доктор политических наук Александр Щипков, председатель общества «Царьград» Константин Малофеев.

В работе Собора приняли участие иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители государственной власти, руководители фракций политических партий и депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены Бюро Президиума ВРНС, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, представители общественности.

Прямая трансляция заседания шла на телеканалах «Россия-24», «Союз», «Спас» и «Царьград», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил XXIV Всемирный русский народный собор открытым, прозвучал гимн Российской Федерации, после чего первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, вопросы консолидации нашего народа вокруг важных, масштабных задач укрепления духовного, культурного, экономического суверенитета приобретают особое, судьбоносное значение. В этой связи отмечу тот огромный, колоссальный вклад, который вносит в единение общества, в сбережение духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение нашей исторической памяти и идентичности, воспитание молодежи Русская Православная Церковь, представители всех традиционных религий России, и конечно, патриотические организации — такие как Всемирный русский народный собор», — отмечается в обращении главы государства.

В своём докладе Святейший Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что всё большее число государств в мире постепенно отходит от традиционных христианских ценностей и, приняв за истину идеи секуляризма и глобализма, пытается навязать всему остальному миру своё видение общественных ценностей, с чем Русская Православная Церковь и Россия не могут и нет должны соглашаться.

«Будущее человечества напрямую зависит от того, что оно выберет: традиционные ценности и духовный опыт множества поколений, отраженный в культурной матрице, или же секулярный универсализм Нового времени, основанный на потакании человеческим страстям, — отметил Предстоятель.

Нашей стране довелось пережить тяжёлый период атеистических гонений. В XX веке подвиги мученичества и исповедничества за веру совершались на фоне массового распространения и методичного внедрения в сознание людей радикальных секулярных идей. С высоты минувших десятилетий особенно ярко видится трагизм отпадения человека от своего высокого призвания и отказа от традиционных норм морали, происходивший на фоне роста секуляристских тенденций в обществе, принимавших иногда формы откровенного богоборчества.

Искренне убежден, что одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед нами, — не допустить повторения подобного безумия атеистических репрессий против проявлений религиозной веры и религиозной практики. Именно поэтому никакие ссылки на светский характер государства не могут быть разумным аргументом для продвижения идей секулярного экстремизма, для ограничения прав и свобод верующих людей и религиозных общин, для создания искусственного средостения между религиозными институтами и обществом".

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, в условиях распространения в современном мире либеральных идей, призывающих к пересмотру традиционных нравственных ценностей, для значительного числа людей по-прежнему остаются востребованными механизмы сохранения своей культурной самобытности и обращения к традиции. А поскольку религия имеет в этом вопросе ключевое значение, то создаются предпосылки для того, чтобы религия могла бы стать вновь востребована.

«Полагаю, что пример России — современного государства с развитой наукой, техникой и образованием, возглавляемого Президентом, открыто свидетельствующим о своей вере, заставляет многих и на Западе задать вопрос: „А почему у нас не так“», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

К.В. Малофеев представил отчетный доклад по итогам работы за 2020−2022 годы.

Далее состоялись выступления: заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ А.Ю. Кузнецовой; руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Г. А. Зюганова; руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ, председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкого; руководителя фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду» в Государственной Думе ФС РФ С.М. Миронова; депутата Государственной Думы ФС РФ, сопредседателя Межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей народного артиста России Д.А. Певцова; главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина; российского философа, доктора политических и социологических наук, кандидата философских наук А.Г. Дугина; верховного муфтия, председателя Духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина; главного раввина России А.С. Шаевича; президента Академии наук Чеченской Республики Д.В. Умарова; студентки первого курса Московского государственного института международных отношений, представителя Донецкой Народной Республики Е.И. Сушковой; заместителя Секретаря Общественной палаты РФ, члена Бюро Президиума ВРНС А.С. Галушки.

Посол по особым поручениям МИД России Г. И. Аскальдович огласил приветствие министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова.

«Собор — неотъемлемая часть общественной жизни России, важная площадка, объединяющая представителей Русской Православной Церкви, органов государственной власти, экспертных, научных кругов, наших соотечественников. Здесь обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед страной, предлагаются действенные пути их решения», — отметил министр.

Также состоялись выступления первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, члена Президиума ВРНС, сопредседателя Межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей Н.П. Бурляева и заместителя главы ВРНС А.В. Щипкова.

Заместитель главы ВРНС митрополит Воскресенский Дионисий огласил проект Соборного слова XXIV Всемирного русского народного собора.

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам форума с заключительным словом и объявил очередной Собор закрытым.

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