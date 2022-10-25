Архиепископ Афинский Иероним: «Американскому послу я сказал, что я буду на стороне патриарха Варфоломея, и поэтому ваша воля будет исполнена»

Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним откровенно рассказал о том, что после решения Патриарха Варфоломея признать украинских раскольников власти США открыто выражали пожелания, чтобы Элладская Церковь также признала «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Догма».

В контексте разговора об «автокефалии» «ПЦУ» архиепископ Иероним рассказал, что по «украинскому вопросу» его посетил посол Америки и трижды посол России.

«Американскому послу я сказал, что я буду на стороне патриарха Варфоломея, и поэтому ваша воля будет исполнена, но это не политический выбор. Я делаю это не потому, что этого хочет Америка, я делаю это потому, что уважаю то, за что выступает патриарх», — сообщил глава ЭПЦ.

В разговоре с русским послом архиепископ Иероним сказал, что он с патриархом Варфоломеем «одна семья». «Как я могу оставить семью, чтобы уехать в другое место? Я присоединяюсь к патриарху», — подытожил он.

Таким образом, никаких угрызений совести по поводу нарушения канонов архиепископ Иероним не испытывает. Более того, судя по его признанию, он сделает всё, что захочет Патриарх Варфоломей, и всё это сугубо из чувства греческого национализма, а не православных канонов.

Русская линия