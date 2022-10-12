Владыка опроверг утверждения полиции Винницы о том, что при обыске у него были найдены какие-то компрометирующие материалы…

Правящий архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Ионафан, у которого украинские спецслужбы устроили обыск, опроверг утверждения полиции Винницы о том, что у него якобы нашли какие-то компрометирующие материалы, сообщает Интерфакс.

«Настоящим, я, митрополит Ионафан (Елецких), управляющий Тульчинской епархией УПЦ, решительно опровергаю неправдивые сообщения в СМИ о результатах проведенных следственных действий (обысков 11.10.2022) по месту моего фактического проживания и в Тульчинском епархиальном управлении работниками Службы безопасности Украины, а также заявляю, что „улики“, якобы найденные в данных помещениях никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют», — заявил владыка Ионафан на сайте Тульчинской епархии.

«Полагаю, что вышеупомянутые действия имеют заказной характер и направлены против Украинской Православной Церкви в целом и против авторитета священноначалия Тульчинской епархии и внесения смуты в среду её духовенства и верующих. А в дальнейшем, захвата её Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора в пользу „привелегированной“ религиозной организации», — говорится в заявлении архиерея.

Примечательно, что сообщения о том, что во время обыска у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана обнаружили литературу, пропагандирующую «русский мир», распространили полицейские Винницы.

Так, начальник полиции региона Иван Ищенко на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) проинформировал, что во время прошедшего во вторник обыска дома у архиерея обнаружили печатные материалы с обращениями президента России Владимира Путина и Патриарха Кирилла к гражданам Украины, сообщает Интерфакс.

Полиция Винницкой области на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщает, что по делу митрополита Ионафана ведётся досудебное расследование по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Русская линия