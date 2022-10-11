В доме владыки провели обыск. При этом заявляется, что архиерей проходит свидетелем по надуманному уголовному делу…

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией ворвалась в дом архипастыря Украинской Православной Церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, сообщает Телеграм-канал «Рыбарь».

Указывается, что владыка является фигурантом надуманного уголовного дела, возбужденного по характерной статье, касающейся «нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». Эта статья специально была принята украинским властями, чтобы возбуждать дела против клириков УПЦ.

Официально заявлено, что в доме митрополита Ионафана провели обыск, но согласно отдельным сообщениям владыка Ионафан уже арестован. Официальных обвинений ему не предъявлено, а в СБУ сообщают, что архиерей проходит у них как «свидетель».

С каких пор у свидетелей на Украине проводят обыски, да ещё и в такой жёсткой форме, остаётся только догадываться. Ранее владыка открыто выступал в защиту Украинской Православной Церкви перед властями Винницкой областной администрации, и, похоже, что это ответ силовиков на исповедание архипастыря.

Русская линия