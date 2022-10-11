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Сводка новостей от 11 октября 2022

Святейший Патриарх Кирилл полностью выздоровел
После перенесённого заражения коронавирусом Его Святейшество вернулся к обычному режиму служения…

Патриаршие символыПосле выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на коронавирус Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму служения, сообщил 11 октября 2022 года в своём Телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни», — добавил пресс-секретарь Его Святейшества.

О том, что Святейший Патриарх сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, стало известно в конце сентября. В связи с заболеванием был отменён ряд запланированных встреч и поездок.

Заболевание Его Святейшества, как сообщалось ранее, протекало в лёгкой форме, Предстоятель Русской Православной Церкви продолжал активно работать, проходя курс лечения в домашних условиях.

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Святейший Патриарх Кирилл полностью выздоровел
После перенесённого заражения коронавирусом Его Святейшество вернулся к обычному режиму служения...

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