7 октября 2022 года, в 228-ю годовщину учреждения Православной миссии на Северо-Американском континенте (1794 г.), на перекрестке Мэдисон-авеню и 97-й Восточной улицы на Манхэттене в Нью-Йорке, где расположен кафедральный Николаевский Патриарший собор, по благословению временно управляющего Патриаршими приходами в США и Канаде епископа Сурожского Матфея состоялось открытие дорожного указателя «Saint Tikhon Way», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В церемонии приняли участие священнослужители Патриарших приходов Московского Патриархата в США и Русской Зарубежной Церкви, прихожане, руководство и партнеры Русско-Американского центра «Наследие» (РАКСИ).

По информации Патриарших приходов в США, решение городских властей Нью-Йорка о присуждении почетного наименования участка улицы в честь святителя Тихона, построившего и освятившего в 1902 году Николаевский собор, стало результатом более чем десятилетней работы духовенства, прихожан, религиозных и общественных организаций. Инициатором увековечения памяти святителя Тихона в топонимике Нью-Йорка и первым руководителем рабочей группы был архиепископ Юстиниан (ныне Элистинский и Калмыцкий) в свою бытность управляющим Патриаршими приходами в США (2010−2014 гг.).

В воскресенье, 9 октября, в день памяти прославления святителя Тихона в лике святых (1989 г.), в Николаевском кафедральном соборе Нью-Йорка при большом стечении верующих была совершена Божественная литургия, по окончании которой прихожанам и гостям прихода было объявлено о переименовании улицы.

Секретарь управляющего Патриаршими приходами в США игумен Никодим (Балясников) выразил сугубую благодарность за неоценимую помощь в организации работы с властями города всех уровней президента Русско-Американского центра «Наследие» О.С. Зацепиной и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил ей церковную награду. О.С. Зацепина отметила, что воспринимает врученную ей медаль как награду всем потрудившимся для увековечивания памяти святителя Тихона: прихожанам, молодежной организации Патриарших приходов в США, представителям местных религиозных и общественных организаций, членам Ассамблеи штата Нью-Йорк, бизнес-сообщества Нью-Йорка, которые официальными письмами поддержали инициативу Русской Православной Церкви.

Богослужение завершилось славлением святителю Тихону и многолетием Святейшему Патриарху Кириллу, властям Нью-Йорка и всем потрудившимся во благо Святой Церкви.

Русская линия