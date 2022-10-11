К 100-летию подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе богоборческой кампании 1922 года В Свято-Тихоновском университете пройдет общецерковная научная конференция «В защиту Церкви и ее святынь»… 17−18 октября 2022 года в Соборной палате Московского епархиального дома — главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Лихов пер., 6) состоится общецерковная научная конференция «В защиту Церкви и ее святынь», сообщает Патриархия.Ru. Форум приурочен к 100-летию подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе богоборческой кампании 1922 года. В ходе конференции планируется рассмотреть различные аспекты богоборческой кампании 1922 года: Голод 1921−1922 гг., инициатива и участие Русской Православной Церкви в помощи голодающим; Реальные цели и задачи большевистской кампании изъятия церковных ценностей и достигнутые результаты; Реакция Церкви на святотатство. Позиция высшей иерархии, духовенства и верных Русской Православной Церкви; Антицерковные репрессии 1922 г. Показательные процессы (Москва, Петроград и др.). Подвиг новомучеников; Провоцирование обновленческого раскола в Русской Православной Церкви как вторая важнейшая цель богоборческой кампании 1922 г.; Региональные особенности кампании изъятия церковных ценностей и распространения обновленческого раскола; Международная реакция на большевистскую антицерковную кампанию 1922 г. Как ожидается, на открытии конференции выступят председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, доктор исторических наук президент Российской академии образования О.Ю. Васильева. Программа конференции опубликована на сайте ПСТГУ. Русская линия





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