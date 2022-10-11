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Сводка новостей от 11 октября 2022

К 100-летию подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе богоборческой кампании 1922 года
В Свято-Тихоновском университете пройдет общецерковная научная конференция «В защиту Церкви и ее святынь»…

ПСТГУ17−18 октября 2022 года в Соборной палате Московского епархиального дома — главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Лихов пер., 6) состоится общецерковная научная конференция «В защиту Церкви и ее святынь», сообщает Патриархия.Ru.

Форум приурочен к 100-летию подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе богоборческой кампании 1922 года.

В ходе конференции планируется рассмотреть различные аспекты богоборческой кампании 1922 года:

Голод 1921−1922 гг., инициатива и участие Русской Православной Церкви в помощи голодающим;

Реальные цели и задачи большевистской кампании изъятия церковных ценностей и достигнутые результаты;

Реакция Церкви на святотатство. Позиция высшей иерархии, духовенства и верных Русской Православной Церкви;

Антицерковные репрессии 1922 г. Показательные процессы (Москва, Петроград и др.). Подвиг новомучеников;

Провоцирование обновленческого раскола в Русской Православной Церкви как вторая важнейшая цель богоборческой кампании 1922 г.;

Региональные особенности кампании изъятия церковных ценностей и распространения обновленческого раскола;

Международная реакция на большевистскую антицерковную кампанию 1922 г.

Как ожидается, на открытии конференции выступят председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, доктор исторических наук президент Российской академии образования О.Ю. Васильева.

Программа конференции опубликована на сайте ПСТГУ.

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К 100-летию подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе богоборческой кампании 1922 года
В Свято-Тихоновском университете пройдет общецерковная научная конференция «В защиту Церкви и ее святынь»...

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