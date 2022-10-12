Сегодня мы вспоминаем князя императорской крови Олега Константиновича, павшего смертью храбрых в годы Первой мировой войны, 29 сентября 1914 года. Князь Олег был правнуком Императора Николая I и четвёртым сыном известного русского поэта Великого князя Константина Константиновича («К.Р.») и родился 15 ноября 1892 г. В десятилетнем возрасте был зачислен в Полоцкий кадетский корпус. Прилежный ученик, князь выделялся среди других кадетов своей начитанностью и способностями. Каждый год он сдавал переходные экзамены, а в 1910 г. после окончания Корпуса поступил в Императорский Александровский лицей. По окончании лицея с золотой медалью, Олег Константинович был зачислен в лейб-гвардии Гусарский Его Императорского Величества полк, а в 1912 г. был произведён в корнеты.

Горячо любивший русскую литературу и искусство, восторженный поклонник А.С.Пушкина, князь, унаследовав литературное дарование своего отца, посвящал много времени на изучение произведений поэта. Мечтая об издании всех существующих автографов Пушкина, князь Олег успел только напечатать небольшую их часть (из собрания Александровского Лицея) и тем положил начало более широкому изучению рукописей поэта.

В августе 1914 г. вместе со своей частью князь пошел на фронт. Но уже в следующем месяце, 27 сентября был тяжело ранен. Телеграмма штаба Верховного Главнокомандующего сообщала о его геройском подвиге: «При следовании застав нашей передовой кавалерии были атакованы и уничтожены германские разъезды. Частью немцы были изрублены, частью взяты в плен. Первым доскакал до неприятеля и врубился в него корнет Его Высочество Князь Олег Константинович». Телеграмма заканчивалась скорбной вестью о том, что юный князь ранен.

А вот как описывает подвиг князя генерал А.И.Спиридович: «Кровная кобыла Диана занесла Князя далеко вперёд. И, когда победа была уже достигнута, когда часть немцев была уже перебита, а часть сдалась, один из раненых немецких кавалеристов, лежа, прицелился в Князя. Раздался выстрел, Князь свалился тяжело раненый. Раненого на арбе перевезли в Пильвишки, где он причастился <…> Князь перенёс операцию хорошо и, когда, днём, была получена телеграмма от Государя о пожаловании Князю ордена Св. Георгия, он был счастлив и с гордостью показывал телеграмму профессору Оппелю. Генералу Адамовичу Князь радостно говорил: «Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух. В войсках произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома».

Рана оказалась смертельной. 29 сентября в витебском лазарете на руках у своих родителей 22-летний Олег Константинович скончался. Императорский Дом, в лице юного героя, принёс на войне первую жертву родине.

«Свято памятуя слова Высочайшего манифеста „с жезлом в руках, с крестом в сердце“, доблестно разделил почивший герой великую судьбу своих боевых сподвижников, отдавших жизнь за Царя и Родину. Перед лицом Вседержителя в искупительном жертвенном сосуде слилась кровь потомка Царской семьи и неведомого пахаря, и воедино слились молитвы за них всей России перед Престолом Всевышнего. Русское воинство в безмолвном восхищении склонилось перед памятью героя, русские матери благоговейно склонились перед Августейшими родителями почившего, пославшими на бранное поле всех своих пятерых сыновей, отдавшими на защиту Родины всё самое дорогое в жизни», — говорилось в одном из некрологов, посвященных Великому князю Олегу.

Вся Россия молилась об упокоении души князя. 1 октября 1914 г. архиепископ Виленский и Литовский Тихон (Беллавин), будущий св. Патриарх Тихон, в присутствии родственников князя Олега отслужил в Свято-Михайловском храме панихиду по погибшему герою. Спустя три года в г. Алапаевске от рук большевиков погибнут три брата князя Олега — Иоанн, Игорь и Константин.

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