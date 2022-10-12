Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2022

«Нет раскольнику Епифанию!»
В Интернете опубликовали видео протестов православных греков против приезда в Грецию главы украинских раскольников Епифания Думенко…

Верующие в Греции протестуют против приезда раскольника и самосвята ДуменкоНа северо-востоке Греции верующие жители города Кавалы провели масштабную акцию протеста накануне приезда в страну главы «ПЦУ» Епифания Думенко. Видео возмущенных православных на греческих улицах разместила на своей странице в одной из соцсетей глава Всеукраинской организации «Женская сила Украины» юристка Виктория Кохановская, сообщает СПЖ.

Массовая акция протеста против приезда Думенко в Грецию состоялась перед храмом святого апостола Павла. Верующие размахивали плакатами с надписями «Нет раскольнику Епифанию!». Для сохранения порядка власти вынуждены были направить к ревнителям православных канонов усиленные наряды полиции.

4 сентября 2022 года Епифаний Думенко «сослужил» главам Фанара и Элладской Церкви на греческом острове Тасос. Верующие Филиппийской, Неапольской и Тасосской митрополий Элладской Церкви протестовали против его приезда и распространяли листовки, предупреждающие верующих, что Сергей Думенко является самосвятом, а не каноническим священнослужителем.

Против приезда главы «ПЦУ» в Грецию также выступили мирян Элладской Церкви и 17 старцев Святой Горы Афон, которые подписали открытое письмо по этому поводу на имя Константинопольского Патриархата. Однако, все их просьбы были проигнорированы.

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«Нет раскольнику Епифанию!»
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