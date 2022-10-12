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Сводка новостей от 12 октября 2022

Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжает координировать свою деятельность с Госдепом США
Представительница США Эрика Олсон навестила главу Фанара в Стамбуле…

Представительница США Эрика Олсон навестила главу Фанара в Стамбуле11 октября 2022 года глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей принял на Фанаре представителей Госдепа США, сообщает СПЖ со ссылкой на Еc-patr.org.

В сообщении отмечается, что старшая сотрудница Государственного департамента США в Отделе по делам Европы и Евразии Эрика Олсон и глава Фанара обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Какие это вопросы, не сообщается. Однако, очевидно, что речь, в частности, шла о ситуации на Украине и стремлении США и Фанара попытаться достигнуть признания украинских раскольников со стороны как можно большего числа Поместных Православных Церквей.

В настоящее время этот процесс полностью застопорился, и это не устраивает ни Вашингтон, ни Фанар.

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Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжает координировать свою деятельность с Госдепом США
Представительница США Эрика Олсон навестила главу Фанара в Стамбуле...

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