11 октября 2022 года глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей принял на Фанаре представителей Госдепа США, сообщает СПЖ со ссылкой на Еc-patr.org.

В сообщении отмечается, что старшая сотрудница Государственного департамента США в Отделе по делам Европы и Евразии Эрика Олсон и глава Фанара обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Какие это вопросы, не сообщается. Однако, очевидно, что речь, в частности, шла о ситуации на Украине и стремлении США и Фанара попытаться достигнуть признания украинских раскольников со стороны как можно большего числа Поместных Православных Церквей.

В настоящее время этот процесс полностью застопорился, и это не устраивает ни Вашингтон, ни Фанар.

Русская линия