13 октября 2022 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви состоялось обсуждение рапорта архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия относительно статуса вверенной ему епархии, сообщает Патриархия.Ru.

Епархиальный архиерей и епархиальный совет Ровеньковской епархии УПЦ обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой о переводе вверенной ему епархии в непосредственное ведение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви.

Отметив, что 27 мая текущего года Собор Украинской Православной Церкви предоставил епархиальным архиереям «право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной Церкви, с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия» (пункт 7 Постановление Собора), члены Синода решили удовлетворить просьбу владыки Аркадия.

По итогам обсуждения члены Священного Синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

Стоит отметить, что 17 июля 2022 года в Патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Луганским и Алчевским Пантелеимоном, архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием и викарием Луганской епархии епископом Беловодским Павлом.

Во встрече принял участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Участники встречи обсудили вопросы церковной жизни в Луганской и Ровеньковской епархиях. Очевидно, речь шла о возможном переводе этих епархий из Украинской Православной Церкви в прямое подчинение Святейшего Патриарха Кирилла по примеру Крымской митрополии.

Русская линия