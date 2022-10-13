Святейший Патриарх Кирилл: Мы должны сегодня усилить молитву за все страны, которые составляют каноническую территорию Русской Православной Церкви

13 октября 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом работы Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Синода со вступительным словом.

«Сегодня у нас достаточно пространная повестка дня, состоящая из 20 тем, каждая из которых потребует от нас соответствующего внимания», — сообщил Святейший Патриарх Кирилл.

«Священный Синод собирается во время, которое нельзя назвать спокойным, — продолжил Предстоятель. — Поэтому задача Церкви, которая всегда являлась, является и будет являться миротворческой силой, заключается в том, чтобы своими молитвами, своими трудами, своим положительным воздействием на общество мы могли максимально снимать существующее напряжение и по возможности влиять на ослабление конфликтов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям».

«Действительно, мы переживаем очень важный исторический момент, и Церковь как миротворческая сила, как сила, которой дана благодать Божия для умиротворения людей, для укрепления духовной жизни, должна сегодня усилить молитву за все страны, которые составляют каноническую территорию Русской Православной Церкви», — заявил Святейший Владыка.

«Будем молиться, чтобы Господь приклонил Свою милость, а мы как Церковь будем трудиться для того, чтобы те конфликты, которые, к сожалению, уже стали реальностью, не привели к последствиям, могущим самым тяжелым образом отразиться на жизни наших народов. Дай Бог, чтобы Божественная справедливость восторжествовала и чтобы мир воцарился в сердцах наших», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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