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Сводка новостей от 13 октября 2022

Чья молитва превозможет
На Покров Пресвятой Богородицы в России и на Украину будут сугубо молиться о своих военных…

Военные в храме Христа Спасителя14 октября 2022 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в России и на Украине будут сугубо молиться о своих военных, которые ныне столкнулись в вооружённом конфликте на Донбассе.

Соответствующее благословение всем епархиальным архиереям направил Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает СПЖ.

«14 октября отмечается День защитника и защитницы Украины. В связи с указанным, во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии благословляется совершить молебны за живых и панихиды за умерших защитников Украины», — говорится в документе.

Молебен о русских воинах будет совершён в пятницу в Покровском соборе на Красной площади Москвы, более известном как храм Василия Блаженного.

Праздничное богослужение совершит викарий Святейшего Патриарха Кирилла, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний, сообщает Интерфакс.

Богослужение состоится в этом великолепном храме не случайно. Храм Василия Блаженного был возведен в 1555—1561 гг. по велению царя Ивана Грозного в память о победе русских воинов над Казанским ханством. Начало штурма Казани пришлось на 1 (14) октября 1552 г. — праздник Покрова Пресвятой Богородицы, традиционно считающейся покровительницей русских воинов. В честь этого православного праздника освящена центральная церковь храма на Красной площади.

Торжественное богослужение начнется в 9:30.

Будем надеяться, что молитва православных в России и на Украине за своих воинов будет услышана Богом, и жертв в продолжающемся кровопролитии будет меньше.

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Чья молитва превозможет
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