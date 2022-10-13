Русская линия
Сводка новостей от 13 октября 2022

Российское правительство поддержало инициативу о полном запрете пропаганды содомии в России
В ближайшее время соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму…

Нет содомии!Правительство России поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду содомии в стране. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, автор инициативы Александр Хинштейн, передаёт Интерфакс.

В опубликованном им в четверг в Телеграм-канале отзыве кабинета министров говорится, что «концепция законопроекта, направленная на предотвращение распространения деструктивной информации, возражений не вызывает».

Вместе с тем правительство делает ряд замечаний — в частности, указывает, что «введению предлагаемых мер административной ответственности должно предшествовать закрепление соответствующих запретов в законодательстве РФ и терминологически точное определение используемых в законопроекте понятий».

В законопроекте, о котором идёт речь, предлагается предусмотреть в статье 6.21 «Кодекса об административных правонарушениях» ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди любых социальных групп, в том числе повышенные меры административной ответственности за совершение данных действий среди несовершеннолетних, с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также за совершение таких действий иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

Депутат Александр Хинштейн отметил, что в пакете с подготовленным законом о запрете пропаганды содомии эти инициативы будут в понедельник представлены на слушаниях в Госдуме.

Русская линия

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