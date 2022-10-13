Осуждённый священнослужитель уже заявил, что приговор не заставит его изменить своё отношение к совершённому богослужению…

В Греции священника Анастасия Нгоцопулоса приговорили к тюрьме за Литургию в карантин

10 октября 2022 года священнослужителя Патрской митрополии отца Анастасия Готцопулоса приговорили к 8 месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора за богослужение в карантин, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Fosfanariou.gr.

Суд первой инстанции греческого города Патры приговорил отца Анастасия за то, что он 25 марта 2020 года, в праздник Благовещения Божией Матери, отслужил Литургию в храме святителя Николая.

Выходя из зала суда, отец Анастасий заявил, что это решение нисколько не меняет его позиции. «Как православный священнослужитель и как гражданин Греции я был обязан совершать богослужения и буду продолжать это делать», — отметил он.

Он также выразил уверенность, что решение суда города Патры «будет рассматриваться в высших греческих судах и даже в европейских судах».

Отец Анастасий Готцопулос неоднократно выступал против решений Фанара и Элладской Церкви в вопросах признания «ПЦУ», пандемии или участия в Критском соборе. Поэтому вряд ли греческие архиереи решаться вступить за этого исповедника. Впрочем, он страдает за Христа и Пресвятую Богородицу, поэтому Господь его точно не оставит.

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