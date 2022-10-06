Св. Синод Эстонской Православной Церкви выступил со специальным обращением в связи с обвинениями со стороны эстонских властей на фоне конфликта на Украине…

Священный Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата отреагировал на угрозы глава эстонского Министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметса лишить митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения вида на жительство, если он когда-либо выскажет поддержку российским военным на Украине.

«Это серьёзная проблема, если Церковь занимает провоенную позицию. Что касается Русской Православной Церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского Патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится», − сказал Ляэнеметс.

В связи с этим Синод Эстонской Церкви распространил сегодня следующее заявление:

«Продолжающиеся на Украине военные действия не оставляют равнодушными жителей Эстонии. У очень многих людей есть родные и близкие, которые оказались в зоне конфликта и, что трагичнее всего, с обеих сторон. Отголоски этого военного противостояния, как через прямое общение людей, так и с помощью средств массовой информации, достигают и нашей страны, вовлекая в это противостояние умы и сердца жителей Эстонии.

Обсуждение этой темы вызывает боль, непонимание, смущение, а также вражду, взаимную ненависть среди людей, что в итоге может привести к расколу в нашем обществе. Всё это истощает душевные силы людей, отвлекает их от насущных дел.

Звучат обвинения в адрес нашей Эстонской Православной Церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта и к насилию, хотя ничего такого за всё военного конфликта не было и быть не могло. Наша Церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата действует в многонациональном обществе, которое включает людей разного уровня образования, культуры, различных политических взглядов. В наши храмы приходят как местные жители, так и беженцы. Забота Церкви — предлагать всем единственный непреложный центр притяжения — учение Христа, на фоне которого всё временное, преходящее должно оставаться на втором плане. В этом миссия Церкви. В этом проявляется её миротворческая и объединяющая роль.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала заявление Совета Церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающее военные действия России на Украине. В то же время продолжают звучать призывы к Церкви, чтобы она дала политическую оценку происходящим событиям, выступала с постоянными политическими заявлениями. Но если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнёт гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдёт успокоение своей мятущейся душе?

Церковь призвана к проповеди мира во Христе, — в этом её призвание. В храмах ЭПЦ МП звучит именно такая проповедь. Благодаря этому люди с разными взглядами на происходящие события имеют возможность участвовать в богослужении и получать духовную поддержку, опору и утешение. В Евангелии Христос призывает возлюбить как ближних, так и врагов своих, и это не какой-то недостижимый идеал, поскольку он реализовался в жизни самого Христа и многих святых. Первые шаги на этом пути — это искоренение ненависти из своего сердца. Сейчас мы на каждой Литургии произносим слова молитвы: «Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды, кровопролития и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в людях земли Украинския и в сердцах всех нас». Если нам удастся достигнуть такой любви, то останется надежда, что по окончании войны накал ненависти спадёт. Если же война будет прекращена только силой оружия, но не будет преодолена взаимная ненависть, то мы никогда не можем быть уверенными, что конфликт не вспыхнет снова.

Церковь призвана нести и пророческое служение — доносить до сознания людей волю Божию о народе. Мы смиренно сознаём свою духовную меру и не считаем себя пророками вселенского масштаба, ограничиваясь в этом служении прежде всего сферой своей ответственности — православными верующими Эстонии, прихожанами наших храмов, и предоставляя суды над правителями и духовными лидерами стран Единственному Непогрешимому Судье — Богу.

Прихожан мы по-прежнему призываем к молитве. К молитве об Украине, чтобы во время беды и скорби Господь принимал молитвы и смиренные слёзы наши, чтобы свет любви Божией просветил всякого человека, страждущего в мире сем. Призываем также к молитве о нашей Церкви, чтобы мы могли беспрепятственно продолжить своё служение мира.

Всех тех, кто принимает политические решения, кто действует в сфере освещения этого конфликта через СМИ, призываем к сдержанности и благоразумию в словах. Мы видим, как легко можно нарушить мир и как тяжело его потом бывает восстановить. Будем искать мира в наших сердцах, в наших семьях и в нашем обществе.

Бог же мира да будет со всеми вами, аминь (Рим. 15:33)".

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