В связи с 70-летием главы Российского государства 7 октября и в день памяти преподобного Сергия Радонежского, благословившего защищать Землю Русскую, в храмах вознесут особые молитвы…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии Президента России Владимира Путина. Об этом говорится в циркулярном письме, которое Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В документе, в частности, сказано:

«7 октября с.г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского.

8 октября — в день праздника преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского — святого благоверного Димитрия Донского — и русское воинство на борьбу с противником, желавшим расчленения Земли Русской и поощрявшего междоусобицу в её народе, Святейший Патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси, а также возгласить многолетие по отпусте Литургии, согласно следующим формулировкам:

— на сугубой ектении, после прошений о Святой Руси: Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй;

— многолетие: Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!"

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