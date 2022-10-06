В связи с сохраняющимся положительным тестом на коронавирус Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, и святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Об этом в своём Телеграм-канале написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает Патриархия.Ru.

«Заболевание Святейшего Патриарха протекает в лёгкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — отметил пресс-секретарь Его Святейшества.

«Святейший Патриарх Кирилл сердечно благодарит верующих за молитвы о его здравии», — добавил В. Легойда.

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