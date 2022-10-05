В некоторых столичных пунктах мобилизации дежурят священники Русской Православной Церкви, это укрепляет дух военнослужащих, однако для распространения этой практики на все пункты нужно решение властей Москвы, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев, сообщает РИА Новости.

Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

По словам отца Александра, в Москве около 20 мобилизационных пунктов (не на территории военкоматов), а их организацией занимаются префекты округов Москвы.

«В некоторых пунктах есть священники, сами префекты предложили, вышли на Церковь, в некоторых — нет, и префекты пока не отозвались на предложения Церкви. Нет системы. Было бы хорошо, чтобы было принято общее решение по допуску священников в пункты, где проходит мобилизация. Священники готовы там дежурить, но необходима добрая воля организаторов, как я понимаю, префектов», — сказал священник.

Отец Александр рассказал, что в некоторых мобилизационных пунктах «с утра до вечера присутствует дежурный священник». «Тут нет обязаловки, многие мобилизованные проявляют инициативу, подходят, некоторые просят исповедоваться. Им могут дать крестик, поясочек, иконку ламинированную, ладанку. По просьбам перед отправкой в войска батюшка служит молебен, окропляет верующих святой водой, говорит напутственное слово, благословляет на ратный подвиг», — пояснил представитель РПЦ.

Все это, добавляет священник, укрепляет дух мобилизованных. «Всегда наша армия славилось силой духа, это очень важно», — заключил отец Александр.

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