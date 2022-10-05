С начала частичной мобилизации всё больше россиян стали приходить в храмы с просьбой о сугубой молитве за своих родных…

С начала частичной мобилизации в храмах Московской епархии совершаются молебны о мобилизованных воинах, священники также посещают военкоматы, напутствуют военнослужащих и проводят беседы с родными и близкими отправившихся в зону СВО, сообщает сайт Московской епархии.

1 октября, после Всенощного бдения в храме блаженной Матроны Московской в Дмитровском, настоятель протоиерей Димитрий Синицын отслужил молебен для военнослужащих. 7 октября после вечернего богослужения в храме также будет отслужен молебен «о победе России и воинства ея». Молебны будут служится каждую неделю по пятницам после вечернего богослужения.

3 октября настоятель храма Собора Московских святых в Бибиреве иерей Павел Симонов отслужил молебен о даровании здравия и победы военнослужащим. На молебне присутствовали родные и близкие мобилизованных, преподаватели и воспитанники из отделения по русскому рукопашному бою имени А.В. Суворова, которое действует при храме. По окончании молебна отец Павел дал напутствие будущим воинам с пожеланиями крепкой веры и упования на Господа.

В храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове ежедневно в 20:00 совершаются молебны о победе российского воинства, о благословении тех, кто мобилизуется в зону боевых действий, о находящихся в плену, о здравии раненых и о родителях воинов, а после молебна — заупокойная молитва о павших воинах и мирных жителях, погибших в зоне боевых действий.

В храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братееве ежедневно в 08:00 служится молебен о воинах великомученику Георгию Победоносцу.

В храме святителя Николая Мирликийского в Тушине в воскресные дни в 16:00 совершается молебное пение с чтением акафистов небесным покровителям воинов — великомученику Георгию Победоносцу, благоверному великому князю Александру Невскому, праведному воину Феодору Ушакову, мученику Иоанну Воину.

Храмы Московской епархии также отправляют гуманитарную помощь военнослужащим. Так, по благословению настоятеля храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Черневе протоиерея Игоря Федорова 1 октября гуманитарная помощь была отправлена военнослужащим, находящимся в Белгороде. В храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО организован пункт приема помощи для нуждающихся, откуда собранную помощь доставляют, в том числе и военнослужащим. В частности, летом с.г. гуманиатрная помощь была доставлена военнослужащим в Харьковской области. Также о сборе гуманитарной помощи для военнослужащих объявил Богоявленский кафедральный собор в Елохове.

Русская линия