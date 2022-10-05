Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в интервью Екатерине Грачевой на телеканале «Россия 24» ответил на ряд актуальных вопросов о положении Русской Православной Церкви в мире, передает Патриархия.Ru.

Рассказывая об участии делегации Русской Православной Церкви в Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей, которая состоялась в Германии, митрополит Антоний указал на попытку грубого политического давления на членов ВСЦ со стороны президента Германии Ф.-В. Штайнмайера с целью исключения Русской Церкви из этой международной организации.

Однако эффект от приветственной речи президента Штайнмайера был обратным, так как, по словам митрополита Антония, вызвал поток обращений к членам делегации Русской Православной Церкви со стороны других участников ВСЦ, которые выразили категорическое несогласие со словами немецкого президента и приветствовали нашу делегацию на Ассамблее.

Более того, как рассказал митрополит Волоколамский, при разработке проекта документа по актуальной ситуации на Украине был учтен целый ряд существенных предложений делегации Русской Церкви. В частности, было сказано о том, что нынешняя ситуация на Украине началась не в феврале текущего года, а восемь лет тому назад. Было также упомянуто о тяжелом положении, в котором все эти годы находились люди на Донбассе. И это, по мнению митрополита Антония, является принципиальным. Кроме того, были исключены формулировки откровенно русофобского характера.

Глава ОВЦС в своем интервью также затронул тему церковных взаимоотношений русских и украинцев. Митрополит Антоний подчеркнул огромный объединительный потенциал Русской Православной Церкви, поскольку именно на приходах за богослужениями становится возможным литургическое общение не только русских и украинцев с разными политическими взглядами, но и людей самых разных национальностей, взглядов, проживающих на огромной территории от Америки до Австралии. Как подчеркнул митрополит Волоколамский Антоний, это становится возможным, потому что главная объединяющая сила — Христос.

Вместе с тем председатель ОВЦС отметил, что это понимают и наши недруги, которые всячески «способствуют подрыву разных сторон церковной жизни». В частности, в очень тяжелой ситуации сейчас находятся украинские священники, верные канонической Церкви. Любое публичное выступление в её защиту чревато гонениями не только для них самих, но и для членов их семей.

Тем не менее, Русская Православная Церковь старается делать всё возможное, чтобы облегчить тяготы людей, которые так или иначе оказались вовлеченными в конфликт на Украине. Владыка Антоний подчеркнул, что сегодня под личным наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла реализуются самые разные проекты и инициативы, связанные с гуманитарной помощью беженцам и пострадавшим мирным жителям. И, конечно же, Церковь несет свое основное служение — молится о восстановлении мира. Как добавил глава ОВЦС, судя по ситуации на зарубежных приходах Русской Православной Церкви, где вместе спокойно молятся и украинцы, и русские, — мир и взаимопонимание во Христе абсолютно реальны и достижимы.

Во время интервью также был затронут вопрос, касающийся самоуправляемой Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата. Требование латвийского государства к Московскому Патриархату о предоставлении автокефалии Латвийской Церкви, по мнению председателя ОВЦС, является грубейшим вмешательством государства в дела Церкви, которая живет по своим канонам уже много сотен лет.

Отвечая на вопрос ведущей об угрозе международной изоляции Русской Православной Церкви, митрополит Волоколамский заявил, что не исключает попыток некоторых недружественных стран ограничить деятельность Русской Церкви за рубежом. Но ни о какой реальной изоляции, которая бы выражалась в пустующих храмах, оттоке верующих и упадке церковной жизни, говорить не приходится. «Убежден, что никакая международная изоляция Русской Православной Церкви не грозит», — подытожил глава Отдела внешних церковных связей.

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