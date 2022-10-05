4 октября 2022 года управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил на территории Тверского суворовского военного училища чин закладки храма великомученика Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Церемония началась с подписания грамоты для закладной капсулы в музее Суворовского училища. Подписи поставили: митрополит Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Тверской и Кашинский Амвросий; губернатор Тверской области Игорь Руденя; начальник Суворовского военного училища генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Перед молебным пением митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился с приветственным словом:

«Сегодня в жизни Суворовского училища особый день. В канун 80-летия со дня его рождения здесь, на этом месте, на новой территории знаменитого учебного военного заведения, будет заложен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Удивительно то, что большую часть из этих 80 лет Суворовское училище находилось в стенах Тверской духовной семинарии. Ещё до перехода его в эти стены семинарский храм святителя Тихона Задонского перестал существовать, но та благодать, которая, верим, находилась и пребывает до сих пор в этих стенах, укрепляла воспитанников, которые становились видными военачальниками нашего Отечества. И сегодня училище как будто отдает долг Церкви. Здесь основан новый храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

Начинаем мы это дело с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, конечно же, и сам бы прибыл на закладку этого храма, но ему помешали обстоятельства, связанные с болезнью. Святейший Патриарх благословил возглавить это историческое событие митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, и через него передал своё благословение всем нам.

Сейчас мы будем молиться о том, чтобы Господь призрел на это место и послал людей, которые смогли бы построить храм, дабы в скором будущем мы смогли его освятить. Будет заложена капсула с грамотой, которую только что мы подписали. Будет заложен камень, который поливается освящённым елеем, а затем, мы подойдём и замуруем этот камень на века для того, чтобы здесь всегда стоял храм, и в этом храме получали благословение и знания о Боге суворовцы, которые здесь учатся и будут учиться в будущем. Давайте каждый в сердце своем сотворит молитву, потому что самое главное слово, которое прозвучит здесь сегодня — это слово, обращённое к Богу — слово молитвы".

В закладке камня в основание нового храма приняли участие митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, губернатор Тверской области И. М. Руденя, начальник Суворовского училища генерал-лейтенант В. Н. Ляпоров.

«Из стен училища вышли знаменитые военачальники нашего времени, Герои Российской Федерации и Советского Союза. Уверен, что наша молодежь будет их достойным преемником. А эта символическая церемония останется в памяти наших юных защитников Отечества», — отметил Игорь Руденя.

«У наших учителей и воспитанников была мечта — чтобы на территории училища был храм. Наконец, она сбылась. Мы постараемся сделать так, чтобы к 80-летию училища храм был построен», — подчеркнул Владимир Ляпоров.

Для будущего храма в честь святого Георгия Победоносца Игорь Руденя и митрополит Амвросий передали генерал-лейтенанту Владимиру Ляпорову точную копию полковой иконы апостолов Петра и Павла Тверского Драгунского полка. Подлинник этой иконы хранится в храме Рождества Божией Матери г. Дедоплис-Цкаро в Грузии, где полк дислоцировался в последние годы до расформирования, охраняя границы Российской империи.

«Это не просто образ, написанный в честь сегодняшнего дня. Копия точно повторяет образы святых на иконе, которая сопровождала Тверской драгунский полк. Пусть благословение святых Тверской земли пребывает с теми, кто здесь учится и учит, воспитывает и дает путевку в жизнь будущим офицерам», — обратился к присутствующим митрополит Амвросий.

Знаменательное событие произошло в преддверии 80-летия училища, которое будет отмечаться в следующем году. В конце торжественного мероприятия выступил ансамбль «Молодая гвардия». В завершение Владимир Ляпоров попросил митрополита Воскресенского Дионисия передать слова благодарности Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к училищу и благословение. Митрополит Дионисий посетил музей учебного заведения, ознакомился с процессом подготовки суворовцев, с материально-технической базой училища.

С нового 2022―2023 учебного года духовником Суворовского училища назначен настоятель храма Вознесения Господня в Дудино священник Валерий Юкин, который духовно окормляет суворовцев. Еженедельно группами воспитанники училища выезжают на приход и принимают участие в Таинствах Церкви. Также священник назначен ответственным за строительство храма в Суворовском училище.

Русская линия