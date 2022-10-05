Власти французского приморского городка Ле-Сабль-д'Олонн по требованию местных атеистов и безбожников намерены снести в городе памятник Святому Михаилу Архангелу, хотя против этого выступает более 90% горожан, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

16 сентября апелляционный суд в Нанте, административном центре провинции Вандея на западе страны, вынес решение о демонтаже статуи Архангела. Решение суда вынесено вопреки участников общественных консультаций, проведенных по инициативе мэра городка Янника Моро в марте прошлого года. Горожане и прихожане возмущены антинародным решением суда и обещают продолжать борьбу за монумент.

29 сентября, в день праздника Архангела Михаила, один из местных защитников памятника опубликовал его изображение в социальных сетях с сопроводительной подписью: «В память о статуе Святого Михаила Архангела в Ле-Сабль-д'Олонн в департаменте Вандея — суд в Нанте вынес решение о её сносе в угоду „секуляризму“, несмотря на решение всенародного референдума горожан Сабля, которые подали 97.5% голосов за её сохранение».

Как сообщает издание Le Figaro, муниципалитет готовится теперь вести судебную борьбу за сохранение статуи в Государственном совете — верховном суде административной юстиции во Франции.

Статую воздвигли в 2018 году напротив храма Святого Михаила Архангела, а до того, с 1935 по 2017 год, она украшала двор одноименной школы. Три года после установки в городке царил мир и спокойствие, однако в 2021 году Архангел вдруг возбудил кипение страстей в организации либералов и атеистов Libre Pensée de Vendée, выступающей за «светскость и свободу мысли». Организация подала иск в суд с требованием об удалении статуи с общественной территории. Суд в Нанте встал на сторону безбожников, но горожане не собираются сдаваться.

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