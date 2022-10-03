Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2022

В Москве появится ещё один памятник святому Сергию Радонежскому
Монумент будет установлен при храме в честь преподобного в Гольянове на востоке столицы…

Преподобный Сергий РадонежскийКуратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин в беседе с журналистами рассказал, что сейчас приход собирает средства на установку памятника преподобному работы скульптора Валерии Малышевой, сообщает Интерфакс.

«Памятник воплощает интересный и необычный образ: святой положил руку на холку медведя, символа России. По мнению скульптора, образ говорит о том, что вся Россия находится под покровительством Сергия Радонежского, что особенно важно сегодня», — отметил Ресин.

Сам храм планируется сдать в эксплуатацию в декабре этого года, а пока здесь завершается внутренняя и внешняя отделка, впереди установка куполов и крестов.

Стилистический выбор храмового комплекса — архитектура Руси Изначальной. При входе решено возвести стеклянный атриум, в котором по проекту предполагается разбить зимний сад. Важной частью проекта также является приходской просветительский центр, аналог современных дворцов культуры.

Русская линия

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В Москве появится ещё один памятник святому Сергию Радонежскому
Монумент будет установлен при храме в честь преподобного в Гольянове на востоке столицы...

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