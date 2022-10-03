В своей русофобии и антицерковной деятельности украинские националисты демонстрируют своё полное невежество. Так, председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш обратился к жителям региона с призывом звонить на «горячую линию», если им станут известны факты, когда богослужения в храмах на территории области проводят на русском языке, сообщает Интерфакс.

Как известно, все богослужения в Русской и в Украинской Православной Церкви совершаются на церковно-славянском языке. При этом верующие в России и на Украине весьма ревностно относятся к сохранению этой традиции и выступают категорически против перевода богослужения на современные русский и другие языки. Но украинским националистам это не ведомо, ведь они в храмы не ходят и церковной жизнью не живут. А потому нет ничего удивительного, что Труш делает подобного рода нелепые заявления.

При этом он сам признаёт, что ни одного доноса на русский язык во время богослужения он пока не получил.

«Обращений относительно того, что на Тернопольщине происходят Литургии на русском языке, не было. Зато были обращения относительно деятельности в области Московского Патриархата. Это разные вещи. Насколько я знаю, Литургии у них ведутся на украинском языке (..) Пожалуйста, предоставьте информацию, даже анонимно, в какой церкви, в каком приходе это происходит. Но хочу напомнить: в Украине существует один язык — украинский», — заявил Труш в эфире «УХ-Радио Тернополь».

Он также сообщил, что власти области направили руководству страны обращение с просьбой признать Московский Патриархат враждебной Церковью. «Это не означает, что завтра надо бежать и разрушать церкви МП, ведь не забывайте, что эти храмы построили на украинской земле, и они могут быть использованы церковью Украины», — добавил глава военной администрации.

Русская линия