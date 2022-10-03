Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел прокомментировал новости о якобы его задержании на таможне при попытке «вывоза ценных предметов культа», о чём в последнее время активно писали все антицерковные СМИ на Украине, сообщает портал «Православная жизнь».

«Сегодня была написана жалоба, что я пересекаю границу в Черновицкой области со своими духовными чадами и перевожу какие-то ценности. Эта информация поступила в СБУ», — рассказал митрополит Павел Youtube-каналу «Лавра. Путь спасения» 2 октября 2022 года.

У архиерея и сопровождавших его лиц взяли паспорта и 6 часов держали на таможенном контроле. Потом завели в отдельное помещение и попросили открыть багаж.

«Я сделал это с радостью, потому что привожу ценности на Украину и в Лавру, и ничего никогда не вывожу. В своё время в Лавре не было ничего, мне приходилось привозить иконы, чаши, Евангелие, ткани. Я поехал за границу, чтобы пройти диагностику, так как у меня есть проблемы. Мы везли три купленные в иконной лавке иконы, которые не имеют никакой исторической и культурной ценности», — отметил митрополит Павел.

По согласию архиерея провозимые иконы сфотографировали, владыка Павел подарил проверяющим по шоколадке, церковному календарю и преподал архипастырское благословение.

«Нас пропустила и молдавская сторона, и наш таможенный контроль, служба безопасности. Ещё раз скажу: у нас ничего не было», — подчеркнул митрополит Павел.

Наместник Лавры отметил, что информация о якобы вывозе ценностей является ложной и распространяется в СМИ, «чтобы снова приковать внимание к моей персоне». Он также отверг инсинуации о том, что его «скоро привлекут к ответственности».

«Меня не за что привлекать. Я никогда из Украины ничего не вывозил и не вывезу, а для святой обители, если будет возможность что-то привезти — обязательно привезу», — заключил митрополит Павел.

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