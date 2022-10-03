Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2022

Митрополит Волоколамский Антоний: Отношения Русской Православной Церкви с Ватиканом фактически заморожены
Ватиканская дипломатия своими совершенно не способствуют подготовке встречи Патриарха Кирилла и папы Франциска, заявили в ОВЦС…

Митрополит Волоколамский Антоний и папа Римский ФранцискОтношения Русской Православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщает РИА Новости.

«В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены. На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Франциска — ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству», — сообщил он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в субботу.

Ранее митрополит Антоний сообщил, что Патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.

Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской Православной и Римско-католической церквей.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Антоний: Отношения Русской Православной Церкви с Ватиканом фактически заморожены
Ватиканская дипломатия своими совершенно не способствуют подготовке встречи Патриарха Кирилла и папы Франциска, заявили в ОВЦС...

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