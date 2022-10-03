В Общественной палате в Москве прошёл круглый стол, посвященный миротворчеству в странах постсоветского пространства…

29 сентября 2022 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Миротворческая роль религиозных организаций в странах СНГ: опыт и перспективы», сообщает Патриархия.Ru.

В качестве организаторов мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС), Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Модерировали мероприятие первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений В. Лагкуев и специалист Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ диакон Захария Бегдаш.

Открывая мероприятие, В. Лагкуев отметил значимость Общественной палаты как площадки для укрепления межнационального и межрелигиозного сотрудничества в России и в пространстве стран СНГ.

Диакон Захария Бегдаш передал собравшимся приветствие от председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойды и выразил мнение о важности развития и укрепления межрелигиозного сотрудничества для гармонизации международных отношений. Он также передал участникам мероприятия приветствие председателя Российской ассоциации защиты религиозной свободы С. Мельникова.

В своем выступлении, посвященном международному сотрудничеству, президент Международного Фонда духовного единства народов В. Алексеев отметил, что в современном мире «главный нерв глобального столкновения — борьба за ценности».

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в своем слове отметил хороший уровень церковно-государственных отношений в Узбекистане и в целом в центральноазиатском регионе: «Между религиозными конфессиями и власть предержащими в нашем регионе, в Среднеазиатской митрополии, среди стран Средней Азии идет очень большая работа для того, чтобы сохранить в этом регионе мир, согласие, любовь, уважение между всеми людьми <…> религиозными конфессиями, национальностями».

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в своём выступлении отметил миротворческие усилия Русской Православной Церкви по урегулированию конфликта в Карабахе и предотвращению его перерастания в конфликт между последователями разных религий, а также осветил деятельность Церкви по поддержке православной общественности в Азербайджанской Республике и Туркменистане.

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, затрагивая тему недавнего кризиса на границе Киргизии и Таджикистана, подчеркнул важность исторического просвещения, поскольку народы Центральной Азии, исповедующие православное христианство и ислам, объединяет многовековая общая история, дающая прекрасные примеры дружбы и совместного преодоления трудностей.

Епископ Ейский и Тимашевский Павел в своем выступлении коснулся вопросов адаптации мигрантов как важного фактора межэтнической гармонизации и предотвращения конфликтов на межнациональной почве. По его словам, священнослужители участвуют в организации соответствующей работы в Таджикистане.

Тему работы с мигрантами в своем выступлении развил председатель Экспертного совета по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов).

П. Ильюшин представил доклад об отношении российских религиозных организаций к специальной военной операции, уделив внимание помощи беженцам и жителям освобожденных территорий как фактору миротворчества.

А. Снегов рассказал о потенциале российских соотечественников ближнего и дальнего зарубежья в миротворческой деятельности.

К. Фролов подчеркнул важность ведения всестороннего диалога с исламским миром в Средней Азии, поскольку этот регион в последние несколько лет стал ареной серьезных конфликтов, решить и предотвращать которые способен только глубокий межрелигиозный диалог.

В завершение мероприятия выступила Е. Бумагина, которая высоко оценила роль и высокий авторитет религиозных институтов в международном диалоге на постсоветском пространстве.

В работе круглого стола также приняли участие представители Уполномоченного по правам человека в РФ, МИД России, Русской Православной Старообрядческой Церкви, Российского союза христиан веры евангельской (пятидесятников) и общественных организаций.

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