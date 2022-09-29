Храм-памятник был построен в 1902 году к 25-летию победы в Освободительной войне…

23−25 сентября 2022 года в Болгарии отмечалось 120-летие освящения русского храма на Шипке. Храм-памятник был построен в 1902 году к 25-летию победы в Освободительной войне. Храм Рождества Христова на Шипке является олицетворением славной победы и героического подвига братских славянских народов, отдавших свои жизни во имя свободы Болгарии от османского ига. В крипте храма покоятся останки тысяч русских воинов и болгарских ополченцев как символ жертвенной христианской любви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Торжества, посвященные 120-летию освящения русского храма Рождества Христова на Шипке, открыла научная конференция, которая прошла в Историческом музее «Искра» города Казанлыка. В работе конференции приняли участие российские ученые, прибывшие в Болгарию по линии Российского исторического общества. В тот же день вечером в Софии в Российском культурно-информационном центре состоялся концерт Московского Синодального хора, который исполнил церковные песнопения известных русских и болгарских церковных композиторов.

24 сентября на богослужение в храм Рождества Христова на Шипке прибыли священнослужители и гости из разных городов Болгарии. Чин великой вечерни в обители Шипкинского монастыря возглавил епископ Белоградчишский Поликарп в сослужении представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, настоятеля Патриаршего подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), братии монастыря и духовенства Старозагорской митрополии.

По окончании вечернего богослужения торжества, посвященные 120-летию освящения храма на Шипке, продолжились в историческом музее «Искра» г. Казанлыка. Архиереям, духовенству и гостям, прибывшим на праздник, был показан фильм об истории строительства храма на Шипке журналиста Герганы Миковой. По окончании фильма гости ознакомились с выставкой, посвященной истории создания храма Рождества Христова. В экспозиции были представлены фотографии и документы, повествующие об истории строительства храма.

Далее состоялся концерт духовной музыки. Перед гостями выступил архиерейский хор Старозагорской митрополии под управлением регента Марии Денковой и Московский Синодальный хор под руководством Заслуженного артиста России Алексея Пузакова. В концерте прозвучали церковные песнопения известных русских и болгарских композиторов.

25 сентября состоялась праздничная Божественная литургия, посвященная 120-летию освящения храма Рождества Христова на Шипке. Богослужение возглавил митрополит Старозагорский Киприан в сослужении митрополита Ловчанского Гавриила, викария Софийской митрополии епископа Белоградчишского Поликарпа, викария Сливенской митрополии епископа Агатопольского Иерофея, викария Ловчанской митрополии епископа Константийского Михаила.

За Литургией молились Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария Э.В. Митрофанова, бывший президент Болгарии Г. С. Пырванов, глава областного управления общины Казанлыка Галина Стоянова и другие гости.

По окончании Литургии митрополит Киприан обратился к собравшимся с приветственным словом в котором, в частности, отметил: «Этот храм создан жертвенностью тысяч воинов Русской императорской армии и болгарских ополченцев, храм рождён теплом их душ, вымолен молитвами наших православных предков, которые вместе с пламенем своих домашних лампад поддерживали и вечно живой огонь веры, настолько яркий, что он передавал национальный дух и чистоту мечты нашего народа в течение пятивекового турецкого рабства..»

Приветственное слово от Святейшего Патриарха и Синода Болгарской Церкви огласил митрополит Ловчанский Гавриил. В послании, в частности, говорится: «Предки воздвигли храм в память воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость любимой нами Болгарии. Да упокоит Бог души воинов, отдавших свои жизни за веру и освобождение нашей дорогой Родины, и тех, кто трудился над созиданием и освящением величественного храма! Вечная и благая им память!»

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском архимандрит Вассиан (Змеев) поздравил митрополита Киприана и всех присутствующих с праздником и огласил приветствие председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония.

«Сердечно поздравляю Вас с важной знаменательной датой — 120-летней годовщиной со дня освящения храма Рождества Христова на Шипке. Этот величественный храм, являющийся общей святыней Болгарской и Русской Православных Церквей, напоминает о совместной героической борьбе окормляемых ими народов за освобождение Болгарии от горького иноверного рабства, за восстановление болгарской государственности, за достоинство попиравшейся на протяжении пяти веков культурной традиции, восходящей к святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и их богомудрым ученикам», — отмечается, в частности, в послании.

По окончании торжественных мероприятий архиереи, духовенство и миряне собрались перед входом в храм для общей фотографии, сообщает сайт подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии.

Русская линия