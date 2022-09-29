24 сентября 2022 года в Феодосии в сквере на пересечении улиц Вити Коробкова и Циолковского состоялось открытие и освящение Поклонного креста, посвящённого Русскому Исходу. Памятный знак установлен в ознаменование 102-й годовщины Русского Исхода фондом «Наследие», Союзом историко-просветительских обществ «Наследие Империи» при поддержке межрегиональной общественной организации «Русское единство», администрации г. Феодосии, проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» г. Феодосия, сообщает сайт Фонда «Наследие».

Белый крест работы мастерской В. М. Клыкова воссоздан по авторским эскизам А.В. Клыковым. Такой же крест был открыт в 2005 году на набережной Керчи.

Открыл торжественное мероприятие президент фонда «Наследие» генерал-лейтенант Л. П. Решетников:

«Сегодня мы открываем памятник тем, кто боролся за единую и неделимую Россию. И сегодня мы как никогда можем прочувствовать эти слова, ведь наши родные, близкие, воины уходят на фронт сражаться за единую и неделимую Россию. В нашей целостности, в нашем суверенитет — наше сила и будущее».

Решетников отметил, что этот крест — последнее произведение скульптора Андрея Клыкова — украсил город и поблагодарил власти Феодосии за работу по благоустройству сквера.

Инициативу по установке памятного знака в Феодосии поддержала председательница Наблюдательного Совета Крымской региональной общественной организации «Русское единство» Е. А. Аксенова, прибывшая на открытие новой святыни. В своём приветственном слове она поблагодарила Л. П. Решетникова за сохранение исторической памяти, а администрацию Феодосии за всестороннюю поддержку и тёплый приём.

«Мы все вместе с вами не позволяем переписывать те страницы нашей истории, которые, может быть, кому-то не нравятся. Я за историческую справедливость и сохранение правды. Этот памятник посвящён тем страницам нашей истории, которые кто-то хотел бы забыть или переписать. Но это часть нашей истории, часть нашей страны. А мы должны знать историю своей страны и любить её, какая бы эпоха ни наступала», — подчеркнула Е. А. Аксенова.

Первый заместитель главы администрации г. Феодосии В. В. Попенков отметил, что для него большая честь присутствовать на открытии этого памятника: «Историю нужно знать, какая бы она ни была. Не будешь знать свою историю, будешь учить чужую. Нам нужно объединиться вокруг нашей великой истории, чтобы ее страшные страницы никогда не повторились».

В 1920 году Феодосию покинуло около 30 тысяч наших соотечественников, большинство из которых — кубанские казаки. На открытие памятного креста из Краснодарского края прибыл И. В. Проворов, потомок тех кубанских казаков, которые 102 года назад отправились в изгнание. Он обратился к собравшимся:

«Трое моих родственников покинули Россию именно здесь, в Феодосии. Для меня очень важен этот памятник, этот крест. Нам сегодня очень нужно „вернуться в Россию“, как говорит Л. П. Решетников. Восстановить историческую память, сохранить веру и дух. И тогда мы сокрушим наших врагов».

Викарий Феодосийской епархии епископ Коктебельский Агафон освятил крест и обратился к собравшимся с небольшой проповедью:

«Сегодня мы открываем здесь красивый крест, вспоминая о другом кресте, который понесли 102 года назад и наши соотечественники, отправляясь в изгнание, и те, кто остались в своей стране. Их всех объединяла вера в Бога. Это помогло им выжить. Мы с вами стоим на святом месте. Здесь в 1924 году большевиками был взорван храм, посвящённый святителю Николаю Чудотворцу. Посмотрите, сегодня мы освятили крест, на котором изображён святитель Николай Чудотворец. Верю, что совместными усилиями мы восстановим храм на этом месте. Благодарим Леонида Петровича и фонд Наследие за этот крест-памятник, украсивший наш город».

В свою очередь, Л. П. Решетников отметил, что, когда начиналась работа над этим памятником, никто не знал, что на этом месте был храм, посвящённый святителю Николаю. «Это не совпадение, а настоящее чудо! Низкий поклон архитектору, вписавшему памятник в этот сквер, людям, благоустроившим территорию», — сказал он.

В завершение торжественного мероприятия к памятнику были возложены цветы.

На следующий день, 25 сентября 2022 года, недалеко от г. Армянска, на Перекопе, где в 1990-е годы было обнаружено братское захоронение воинов Русской армии, была отслужена заупокойная лития, которую совершил настоятель храма святых Праотцев с. Перекоп отец Андрей.

26 сентября 2022 года в Симферополе, близ села Лозового, была отслужена лития по всем невинно убиенным на месте массовых расстрелов 1920—1921 гг. и всем воинам, на поле брани жизнь свою за веру и Отечество положившим.

Величественный резной деревянный крест был установлен здесь фондом «Наследие» при поддержке крымского православного издательства «Родное слово» ровно год назад. Крест был сделан и передан в дар о. Олегом (Червяковым) и прибыл в Крым с Русского севера, из заповедного Водлозера, последнего места сопротивления Белой армии в России.

После литии взял слово генерал-лейтенант Л.П. Решетников: «Посмотрите, на кресте написаны слова: «Ухожу, но не исчезаю». Это слова из письма белого офицера. Все эти люди ушли, но не исчезли, пока мы помним о них. Молимся о них. Дай Бог возвести на этом месте храм.

Мы продолжим возрождать историческую память и поддерживать наших ребят, которые сражаются сейчас за наше будущее, за будущее России".

Этим мероприятием накануне Крестовоздвижения завершилась программа памятных дней, посвящённых 102 годовщине Русского Исхода в Крыму.

Русская линия