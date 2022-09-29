В Ватикане больше не вспоминают о возможном визите папы Римского Франциска на Украину

С 3 по 6 ноября папа Римский Франциск посетит с визитом Бахрейн. Это будет первый папа, который приедет в эту страну Персидского залива, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

Поездка Папы Франциска приурочена к «Форуму диалога», посвященному сосуществованию между Востоком и Западом; она состоится по приглашению гражданских и церковных властей страны.

Папа посетит столицу — Манаму — и город Авали, где 10 декабря 2021 года был освящен кафедральный собор Аравийской Божьей Матери, небесной покровительницы стран Персидского залива. Именно в тот день кардинал Луис Антонио Тагле, префект Конгрегации евангелизации народов, передал королю Бахрейна Хамаду ибн Исе Аль Халифе письмо от папы Франциска, в ответ на которое монарх выразил «большое желание увидеть когда-нибудь папу Римского в Бахрейне» и подчеркнул свое намерение «содействовать все большей открытости страны по отношению к людям, не исповедующим мусульманскую религию».

Сам король Хамад ибн Иса Аль Халифа в 2014 году побывал в Ватикане и встретился с папой Франциском, обсудив с ним вопросы продвижения диалога и мирного сожительства между разными компонентами общества. Была подчеркнута позитивная роль христианского меньшинства в Бахрейне, преимущественно шиитской стране, а король проявил интерес к нуждам местной католической общины.

Характерно, что совсем недавно в Ватикане заявляли, что папа Римский планирует посетить Украину и Россию, но сейчас об этом предпочитают не вспоминать.

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