29 сентября 2023 года исполняется 180 лет со дня рождения доблестного генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Ровно за год до этой даты для проработки вопросов, связанных с празднованием торжественной годовщины, Скобелевский комитет в лице представителя Сергея Слипченко посетил Рязанскую землю и место упокоения генерала Скобелева в его бывшем имении Спасское Заборово. Как известно, сейчас здесь развёрнут обширный мемориальный комплекс, посвященный русскому военачальнику.

Сегодня, в день рождения генерала, была отслужена Божественная литургия в Спасо-Преображенском храме села Спасское Заборово, где упокоились генералы отец и сын Скобелевы.

После Божественной литургии на могиле генерала была отслужена панихида, которую совершил настоятель храма священник Дионисий Серединин.

По завершении богослужения представитель Скобелевского комитета Сергей Слипченко подарил местному музею подборку новых книг и раритетные экспонаты. Это комплект воинских наград одного из ветеранов, живших в имении Скобелевых в специально построенном для ветеранов доме. Главе администрации Александро-Невского района Владимиру Оводкову и отцу Дионисию представитель Скобелевского комитета вручил грамоты за вклад в сохранение памяти о генерале Скобелеве.

Затем при большом стечении народа были возложены цветы к памятнику генерала Скобелева, а также произошло торжественное мероприятие, посвящённое построенной вновь школе имени доблестного русского офицера. Стены этой абсолютно новой школы, созданной при поддержке Владимира Оводкова, в этом году пошли учиться дети местных жителей.

Стоит отметить, что по настоящему широкие Скобелевские торжества запланированы на 2023 год.

«В следующем году в музее-усадьбе пройдёт праздник всероссийского масштаба — 180-летие генерала Скобелева. Предстоит большая подготовка. В планах реконструкция дороги, воссоздание двухэтажного дома семьи Скобелевых. Текущий ремонт всех строений усадьбы, дальнейшее благоустройство территории», — отметил Владимир Оводков.

Русская линия